Ρονάλντο – Μέσι: Έξω φρενών ο Πορτογάλος με οπαδό του Αργεντινού

«Ο Μέσι είναι καλύτερος» είπε ένας μικρός οπαδός στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Πορτογάλος του απάντησε εκνευρισμένος. Στον τελευταίο αγώνα της Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει, παρά το γεγονός ότι η νέα του ομάδα επικράτησε με 3-1 της Αλ Μπατίν. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως εκνεύρισε τον Πορτογάλο σταρ. Καθώς ο διάσημος ποδοσφαιριστής κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ένας πιτσιρικάς βρήκε την ευκαιρία να τον πικάρει και δεν δίστασε να του πει: «Ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα». Ο 38χρονος επιθετικός δεν δίστασε να του απαντήσει με τρόπο που δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του: «Πήγαινε να τον δεις τότε, γιατί είσαι εδώ;», είπε χαρακτηριστικά στον θαυμαστή τού Μέσι ο Πορτογάλος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο «τιτάνες» Μέσι και Ρονάλντο αγωνίστηκαν στο φιλικό αγώνα μεταξύ της μεικτής Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ και Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Παριζιάνους να κερδίζουν 5-4. Περισσότεροι από 69.000 θεατές κατέκλυσαν το «King Fahd International Stadium» του Ριάντ για να απολαύσουν άλλη μία μοναδική παράσταση των δύο σούπερ σταρ, οι οποίοι άφησαν το «σημάδι» στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή τα τελευταία 15 χρόνια.

Bro is pissed after 3-1 win 🤣🤣🤣🤣 never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB

— Dream⚜️ (@ParisianDream__) March 4, 2023