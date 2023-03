Δένδιας Κωνσταντινούπολη: Αντιδράσεις στην Τουρκία για τον υπουργό

Tο Φανάρι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφθηκε ο Νίκος Δένδιας όπου παρακολούθησε την λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας και στη συνέχεια είχε συνάντηση μιας ώρας με τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, στη διάρκεια της παραμονής του στο Φανάρι, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρισκόταν στην Ντόχα. Πάντως, στην Τουρκία υπήρξαν αντιδράσεις για το μήνυμα Δένδια στο Τwitter, επειδή ο Έλληνας ΥΠΕΞ στο μήνυμά του για την επίσκεψη στο Φανάρι δεν έγραψε Istanbul αλλά Κωνσταντινούπολη και επειδή χρησιμοποίησε τον όρο “οικουμενικό” δίπλα από το πατριαρχείο. Μάλιστα, το θέμα πήρε διαστάσεις και απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

I will travel to Constantinople tomorrow. I will attend the Sunday of Orthodoxy Patriarchal and Archieratic Divine Liturgy & will be received by His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew.https://t.co/1kJNqjlIQK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 4, 2023