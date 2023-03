Νεκροί Τουρκία – Συρία: Ο «μαύρος» απολογισμός ένα μήνα μετά τον φονικό σεισμό

Ακριβώς ένα μήνα πριν σημειώθηκε ο φονικός σεισμός που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, στις 6 Φεβρουαρίου στις 04:17 και ήταν «η χειρότερη φυσική καταστροφή στην Ευρώπη εδώ και έναν αιώνα», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τον σεισμό των 7,8 βαθμών – τον οποίο ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα άλλη δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών – σκοτώθηκαν σχεδόν 46.000 άνθρωποι (τα πτώματα των οποίων έχουν εντοπιστεί) και τραυματίσθηκαν άλλοι 105.000 στην Τουρκία, σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς που δεν θεωρούνται οριστικοί. Επίσης καταστράφηκαν ολοσχερώς ή σε μεγάλο βαθμό 214.000 κτίρια – πολλά από τα οποία είχαν περισσότερους από δέκα ορόφους—σε ένδεκα από τις 81 επαρχίες της χώρας.

Σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη γειτονική Συρία. Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι 14 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από τον σεισμό, δηλαδή το ένα έκτο του τουρκικού πληθυσμού. Μεταξύ αυτών 3,3 εκατομμύρια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πλέον σε σκηνές ή σε κοντέινερ. Περισσότεροι από 13.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί σε διάστημα ενός μήνα.

TURKEY—In Samandağ district, Hatay province, a tree that split in two and moved away, confirming a ground displacement of more than 8 meters, after the earthquakes.https://t.co/My74E0xgfw pic.twitter.com/HNwu9tHC2P

