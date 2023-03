Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Κωνσταντινούπολη: Η Ταμπάσνικ ανέβηκε στο βάθρο οχτώ μήνες αφού έχασε τη μητέρα της

Στον τελικό του άλματος εις ύψος η Ουκρανή Κατερίνα Τάμπασνικ έχει μόλις συνειδητοποιήσει ότι εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου και αφήνεται στα συναισθήματά της αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα. Χάνεται στην αγκαλιά της συμπατριώτισσας Γιαροσλάβα Μάχουτσικ κυριευμένη από συγκίνηση. Δεν ήταν μόνο η επιτυχία, η τρίτη θέση στην Ευρώπη. Ήταν ότι η 28χρονη αθλήτρια πριν από μόλις οκτώ μήνες θρηνούσε για τον χαμό της μαμάς της, σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο.

Υπάρχει κάτι που μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας; Πόσο μάλλον όταν είναι εντελώς απροσδόκητη και χωρίς να μπορείς να βρεθείς δίπλα στον άνθρωπό σου, να του σφίξεις το χέρι, να του «χαϊδέψεις» την ψυχή με δύο λόγια παρηγοριάς. Η άλτρια από την Ουκρανία έχασε τη μητέρα της κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που κατέστρεψαν το Χάρκοβο τον περασμένο Αύγουστο. Την Κυριακή (05/03), μόλις οκτώ μήνες μετά, τιμά τον πόνο της και θρηνεί την απώλειά της ανεβαίνοντας στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Κωνσταντινούπολη.

Ukrainian athlete Kateryna Tabashnyk lost her mom and her home when Russia shelled Kharkiv yesterday.

She posted on Instagram that "Russian World" "liberated" Kateryna of all her life.

Deepest condolences to those who lost loved ones. pic.twitter.com/NEokWo9qjt

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 18, 2022