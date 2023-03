Τζάστιν Μπίμπερ υγεία: Οι γιατροί τον πίεσαν να ακυρώσει την περιοδεία

Η απόφαση του Τζάστιν Μπίμπερ να διακόψει και πάλι την παγκόσμια περιοδεία του Justice World Tour έφερε «κύμα» αντιδράσεων στο κοινό του, που ζητούσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της DailyMail, δεν ήταν στην πραγματικότητα δική του απόφαση, αλλά μια επείγουσα σύσταση από τους γιατρούς του. Πηγές κοντά στον τραγουδιστή αναφέρουν ότι για ακόμη μία φορά ο λόγος που οι γιατροί τον ώθησαν στο να μην πραγματοποιήσει την παγκόσμια περιοδεία του, έχει να κάνει με τη συνεχιζόμενη μάχη του με το σύνδρομο Ράμσεϊ Χαντ. «Ο Τζάστιν είναι εύθραυστος και έχει εξαντληθεί τον τελευταίο καιρό. Του είπαν ότι αυτό έπρεπε να συμβεί και δεν του έμεινε άλλη επιλογή» δήλωσε άτομο από το περιβάλλον του 29χρονου ποπ σταρ.

Σύμφωνα με την πηγή «αισθάνεται απαίσια γι’ αυτό. Γνωρίζει ότι επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους που πραγματικά στηρίζονται πάνω του και έχει δεσμευτεί να βεβαιωθεί ότι όλοι τους είναι καλά». Το άτομο αυτό ανέφερε ακόμη, ότι το τελευταίο διάστημα η επιδείνωση της υγείας του έχει ανησυχήσει την οικογένειά του και τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ. «Για τόσα πολλά χρόνια, ο Τζάστιν ένιωθε ότι τίποτα δεν μπορούσε να τον βλάψει. Αλλά μετά την αρρώστια, του έγινε τόσο σαφές ότι δεν είναι» είπε.

REVEALED: 'Fragile' Justin Bieber was 'FORCED to cancel his tour' by doctors amid fears for his health https://t.co/MBI0UECkTB

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 3, 2023