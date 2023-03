Κρις Μπράουν – κινητό: Η στιγμή που πετά τηλέφωνο θαυμάστριάς του στο πλήθος

Παρά το γεγονός ότι προσπαθεί εδώ και χρόνια να ανακτήσει την αγάπη του κοινού και να αποκαταστήσει τη φήμη του, ο Κρις Μπράουν φαίνεται να μην μπορεί να ξεφεύγει πάντα από τον διάχυτο και προκλητικό αυθορμητισμό του. Σε πρόσφατη συναυλία του, ο τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή μία γυναίκα, η οποία ενθουσιασμένη που την επέλεξε και της χόρευε, θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή στο κινητό της. Η κίνησή της να βγάλει το κινητό και να τραβήξει βίντεο, όσο ο Μπράουν της τραγουδούσε και οι χορευτές του, χόρευαν αποκλειστικά για εκείνη, ο τραγουδιστής εκνευρίστηκε.

Στην αρχή, ο Μπράουν φαίνεται να παίρνει απαλά το τηλέφωνο από τα χέρια της και να το βάζει στην άκρη. Άρχισε ακόμη, να της χορεύει ένα αισθησιακό lapdance, αλλά εκείνη το άρπαξε και πάλι για να συνεχίσει να βιντεοσκοπεί.

Ο Μπράουν φαίνεται πως απηύδησε μαζί της και μέσα σε δευτερόλεπτα της άρπαξε το τηλέφωνο από τα χέρια και το πέταξε στο πλήθος. Η εμφανώς ενοχλημένη γυναίκα πέταξε στη συνέχεια τα χέρια της στον αέρα πριν σβήσουν τα φώτα της σκηνής και η αμήχανη συνάντηση λάβει τέλος. Μέλος από το κοινό κατέγραψε το συμβάν και το κλιπ κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Chris Brown brought a fan on stage and she stayed on her phone… so he tossed it in the crowd 👀😂 pic.twitter.com/pvlrHDKUCD

— Daily Loud (@DailyLoud) March 3, 2023