Φωτιά σε αεροπλάνο ΗΠΑ: Τρόμος σε πτήση – Βίντεο

Τουλάχιστον 10 επιβαίνοντες πτήσης της Spirit Airlines από το Ντάλας στο Ορλάντο των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από φωτιά σε μπαταρία που ανάγκασε τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Τζάκσονβιλ την Τετάρτη (1/3), δήλωσαν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με το nbcnews, έγινε ανάφλεξη της μπαταρίας συσκευής και το πλήρωμα, με τη βοήθεια επιβατών, συμπεριλαμβανομένου ενός συνταξιούχου πυροσβέστη, κατάφερε να σβήσει τη φωτιά. «Έκαναν εκπληκτική δουλειά» είπε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαινόταν καπνός να γεμίζει την καμπίνα του αεροπλάνου.

Here’s video from inside the @SpiritAirlines flight where a fire broke out in an overhead bin en route to #Orlando. Firefighters say it stemmed from a battery in someone’s carry on. JFRD says 10 people were taken to the hospital w/ non-life threatening injuries @wjxt4 pic.twitter.com/ib7bMGweLd

— Renee Beninate (@reneebeninate) March 2, 2023