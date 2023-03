Μπρίτνεϊ Σπίαρς έπαυλη: Η τραγουδίστρια έχασε 1,8 εκατ. δολάρια από την πώληση της κατοικίας της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες… τρέλες και τώρα έκανε άλλη μια, καθώς πούλησε την έπαυλη που είχε αγοράσει πριν από 9 μήνες, χάνοντας 1,8 εκατ. δολάρια. Η διάσημη τραγουδίστρια πούλησε την έπαυλη, που είχε αγοράσει πριν από 9 μήνες στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια έναντι του ποσού των 10 εκατ. δολαρίων. Όμως, την έπαυλη την είχε αγοράσει 11,8 εκατ. δολάρια, οπότε έχασε 1,8 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Dirt η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αγόρασε το σπίτι, λίγες ημέρες μετά το γάμο της με τον Σαμ Ασγκάρι, τον περασμένο Ιούνιο για 11,8 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το People, η τραγουδίστρια ήταν ενθουσιασμένη με τη νέα της έπαυλη στην αρχή. «Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λατρεύει το νέο της σπίτι. Το διάλεξε μαζί με τον Σαμ. Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη να έχει ένα σπίτι που διάλεξε χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει έγκριση από τον μπαμπά της Τζέιμι Σπίαρς». Η μεσογειακού στυλ έπαυλη με την ιδιαίτερη είσοδο και το εντυπωσιακό φουαγιέ βρίσκεται σε μία έκσταση 1,6 στρεμμάτων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επτά υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, αίθουσα κινηματογράφου με ιδιαίτερα καθίσματα και οροφή, γυμναστήριο, ξενώνα, γραφείο και κελάρι κρασιών.

