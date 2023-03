Μπλίνκεν – Λαβρόφ: Πρώτη συνάντηση μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», στην πρώτη τους συνάντηση από την έναρξη του πολέμου. Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε για δέκα λεπτά με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στην Ινδία, μιας συνόδου που σημαδεύτηκε από την αδυναμία κατάληξης σε ένα τελικό ανακοινωθέν από μεριάς των υπουργών Εξωτερικών των 20 πλουσιότερων χωρών του πλανήτη.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε, βάσει των όσων μεταδίδει το CNΝ, πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη διαρκή υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία και παράλληλα κάλεσε τη Ρωσία να επιστρέψει στη Συνθήκη μη διασποράς των πυρηνικών όπλων New Start, ενώ ζήτησε και την απελευθέρωση του κρατούμενου Αμερικανού πρώην πεζοναύτη Πολ Ουέλαν. Από ρωσικής πλευράς, το υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μία συνομιλία «στο πόδι», διασαφηνίζοντας πως δεν επρόκειτο ούτε για διαπραγμάτευση, ούτε για επίσημη συνάντηση.

Η τελευταία κατ’ ιδίαν συνάντηση των επικεφαλής διπλωματίας ΗΠΑ και Ρωσίας είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιανουάριο στη Γενεύη, μόλις λίγες εβδομάδες πριν εισβάλουν τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που Μπλίνκλεν και Λαβρόφ μίλησαν πρόσωπο με πρόσωπο, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο, επισημαίνει το BBC.

I went to the #G20 today with two imperatives: First, to ensure that the G20 — with India at the helm — advances our shared goals, and second, to demonstrate how the U.S., together with our partners, is acting to meet the needs of the world. We succeeded at both. pic.twitter.com/IKhOOqkePy

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 2, 2023