Μαγιόρκα χιόνια: Εκχιονιστικά ανοίγουν τους δρόμους και απεγκλωβίζουν οδηγούς

Επί ποδός βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Μαγιόρκα για να βοηθήσουν τους δεκάδες οδηγούς αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκαν στα… χιόνια, ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός για αυτό το νησί των συνήθως ηλιόλουστων Βαλεαρίδων.

En Manacor N🅾️ querían militares Hoy los militares trabajan en Mallorca, sus detractores en casita no se van #UME Ferrovial Begoña Pérez https://t.co/V3FxtiYmRq

«Ζητάμε από τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω για να πάνε στα χιόνια, είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες να λειτουργήσουν για να διασώσουμε τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί» ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Βαλεαρίδων, οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας, προσπαθούν να φτάσουν στο καταφύγιο Κούμπερ, στο Φοντ δελ Νογκέρ και στον δρόμο του Σα Καλόμπρα για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν ακόμη εκεί.

Storm Juliette swept across Spain bringing heavy snow and freezing temperatures in Mallorca. pic.twitter.com/XEROjqj1ya

