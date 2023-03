Ζεντάγια – Euphoria: Το μυθικό ποσό που θα λάβει η ηθοποιός για τη σειρά

Η Ζεντάγια, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Χόλυγουντ, έγινε για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο, και αυτή τη φορά είναι για τον υψηλό μισθό της στην επιτυχημένη σειρά «Euphoria». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπελόνι, η Ζεντάγια μόλις έκλεισε μια μεγάλη επαναδιαπραγμάτευση του μισθού της με το HBO Max, βάζοντάς την στο αποκλειστικό κλαμπ των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών και πλέον θα κερδίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο. Η είδηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η ερμηνεία της 26χρονης στη σειρά έχει επαινεθεί τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό.

Στη σειρά, η Ζεντάγια υποδύεται τον χαρακτήρα της Rue, μιας προβληματικής έφηβης που παλεύει με τον εθισμό και τα θέματα ψυχικής υγείας. Η ωμή και ειλικρινής απεικόνιση του χαρακτήρα της έχει κερδίσει την αναγνώριση των κριτικών, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Emmy. Παρά το γεγονός ότι μοιράζεται την οθόνη με άλλους ταλαντούχους ηθοποιούς όπως η Χάντερ Σέιφερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Ζεντάγια συνεχίζει να ξεχωρίζει και να ηγείται του καστ. Έχει γίνει μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς στο Χόλυγουντ, δίπλα σε ονόματα όπως οι Κέβιν Κόστνερ, Τζον Κρασίνσκι, Χάρισον Φορντ, Μάικλ Κίτον και Έλεν Μίρεν.

Zendaya will allegedly now be making $1 Million per episode on “Euphoria” after renegotiating her contract 💰 pic.twitter.com/T4QyyoAYHc

— Daily Loud (@DailyLoud) February 27, 2023