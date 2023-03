Τέμπη τραγωδία: Πρώτο θέμα στα ξένα ΜΜΕ – «Μακελειό μετά από σύγκρουση τρένων»

Πρώτη είδηση στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης είναι το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (28/2) στα Τέμπη, με τους 32 νεκρούς και τους 85 τραυματίες. Με εκτενές άρθρο το CNNi καλύπτει την τραγωδία, φιλοξενώντας μαρτυρίες επιβατών, αλλά και τις ενημερώσεις της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις επιχειρήσεις έρευνας και απεγκλωβισμού ατόμων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες κάνει λόγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, αναφερόμενο στη μετωπική σύγκρουση των δύο τρένων αργά το βράδυ της Τρίτης. Το Reuters επισημαίνει ακόμα ότι τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Το βρετανικό BBC στο πρώτο του θέμα με τίτλο «μακελειό μετά από σύγκρουση τρένων κοντά στην ελληνική πόλη της Λάρισας», κάνει λόγο για μια τρομακτική νύχτα. Το βρετανικό δίκτυο στο ρεπορτάζ του για τη σύγκρουση των τρένων σημειώνει τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν τα σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, οι οποίες όπως αναφέρει γίνονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα εκτροχιασμένα βαγόνια. Το ΒΒC φιλοξενεί επίσης δηλώσεις επιβατών που έγιναν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκτενείς είναι και οι αναφορές στις δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αλλά και η Guardian στην ιστοσελίδα της, αναφέρει στο πρώτο της θέμα τις δηλώσεις του κ. Αγοραστού σχετικά με τη σύγκρουση των τρένων. «Οι δύο αμαξοστοιχίες – μια επιβατική αμαξοστοιχία που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη βόρεια πόλη της Θεσσαλονίκης και μια εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από την πόλη της κεντρικής Ελλάδας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας».

VIDEO: Death toll rises in Greek train crash.

At least 32 people were killed and another 85 injured after a collision between two trains caused a derailment near the Greek city of Larissa pic.twitter.com/a4xc4F1zKM

— AFP News Agency (@AFP) March 1, 2023