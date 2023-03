Τέμπη – Τουρκία: Συλλυπητήριο μήνυμα για τη φονική σύγκρουση τρένων

Η Τουρκία έστειλε συλλυπητήρια μηνύματα στην Ελλάδα μετά το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κοντά στην πόλη της Λάρισας, στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 36 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 66. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Μάθαμε με θλίψη ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν χθες το βράδυ ως αποτέλεσμα ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη γειτονική μας Ελλάδα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, καθώς και στο λαό και την κυβέρνηση της Ελλάδας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Σε σχετικό σημείωμα, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν να βοηθήσουν την Τουρκία μετά τον διπλό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 45.000 ανθρώπους. Παρά την ιστορία αντιπαλότητας που χρονολογείται από αιώνες, η Ελλάδα έστειλε διασώστες και ανθρωπιστική βοήθεια μέσα σε λίγες ώρες από την καταστροφή. Οι σεισμοί προκάλεσαν επίσης την πρώτη επαφή εδώ και μήνες μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια εβδομάδα μετά τις συνέπειες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσης την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού στην Τουρκία μετά τους σεισμούς.

