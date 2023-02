Σεισμός Τουρκία: Δε σταματά ο Εγκέλαδος, ακόμη ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες έχουν τραυματισθεί μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την τουρκική επαρχία της Μαλάτια προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (Afad). «Ενας συμπολίτης μας δυστυχώς έχασε την ζωή του, 69 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γιουνούς Σεζέρ. Περί τα τριάντα κτίρια κατέρρευσαν από την σημερινή μετασεισμική δόνηση. Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ένας πατέρας και η κόρη του που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν προσωπικά αντικείμενα στο σπίτι τους είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ενός από τα κτίρια που κατέρρευσαν.

BREAKING:There was an earthquake of magnitude 5.6 in Malatya, a province in eastern Turkey.

There were several dozen buildings destroyed in Yeşilyurt and surrounding areas as a result of the tremors. 1 person was killed and 69 residents were injured, according to official dates. pic.twitter.com/YEP8cTMQZY

— 301 Military (@301military) February 27, 2023