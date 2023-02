Ερντογάν – σεισμός στην Τουρκία: Συγγνώμη για την καθυστέρηση στις επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας από τους κατοίκους της επαρχίας Αντίγιαμαν. Πρόκειται για μία από τις πλέον πληγείσες τουρκικές επαρχίες από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. «Εξαιτίας της καταστροφικότητας των δονήσεων και των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, δεν μπορέσαμε να εργασθούμε όπως θέλαμε στο Αντίγιαμαν για πολλές ημέρες. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στην επαρχία αυτή, τρεις εβδομάδες μετά τον σεισμό που σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στην Τουρκία, έχοντας πλήξει και την γειτονική Συρία.

BREAKING:There was an earthquake of magnitude 5.6 in Malatya, a province in eastern Turkey.

There were several dozen buildings destroyed in Yeşilyurt and surrounding areas as a result of the tremors. 1 person was killed and 69 residents were injured, according to official dates. pic.twitter.com/YEP8cTMQZY

— 301 Military (@301military) February 27, 2023