Πού μένει ο Ζελένσκι: «Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ ζω»

Σε ένα απλό, λιτό δωμάτιο στο γραφείο του με ένα μονό κρεβάτι μένει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην χώρα του πριν από έναν χρόνο. «Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ ζω» δήλωσε ο Ζελένσκι ενώ ξεναγούσε τον δημοσιογράφο Ντμίτρο Κομάροβ στο γραφείο του στο πλαίσιο ενός νέου ντοκιμαντέρ. Το μικρό αυτό δωμάτιο περιέχει ένα μονό κρεβάτι, έναν νεροχύτη και ελάχιστα ακόμη απλά έπιπλα. Ο Ουκρανός πρόεδρος διηγήθηκε πως ξύπνησε στο σπίτι του με την οικογένειά του την ημέρα της εισβολής και το πώς έφτασε στο γραφείο του, όπου έκτοτε περνάει τον περισσότερο χρόνο του ως πρόεδρος εν καιρώ πολέμου. «Αγαπώ την οικογένειά μου, αλλά για μένα, ως πρόεδρος, το να βρίσκομαι εδώ ήταν προτεραιότητα» είπε.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι τον Απρίλιο, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκι είχε δηλώσει πως δεν είχε δει τον σύζυγό της από κοντά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Ζελένσκι έδειξε επίσης την ντουλάπα του, γεμάτη με τα πλέον χαρακτηριστικά του χακί ρούχα, καθώς και μερικά κοστούμια που είπε ότι ανυπομονεί να φορέσει μετά το τέλος του πολέμου. Έδειξε επίσης στον δημοσιογράφο το πίσω δωμάτιο από το οποίο έκανε διεθνή τηλεφωνήματα και μίλησε με δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες το πρωί της εισβολής.

Ένας ηγέτης με τον οποίο, όπως είπε, δεν μίλησε, ήταν ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι είπε ότι ενώ είχε κάνει προσπάθειες να μιλήσει απευθείας με τον Πούτιν πριν από την εισβολή, είχε επανειλημμένα λάβει απόρριψη. Ερωτηθείς εάν θα μιλούσε τώρα με τον Πούτιν, ο Ζελένσκι είπε: «Όχι. Τώρα δεν είμαι έτοιμος να του μιλήσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε γιατί επέλεξε να παραμείνει στη χώρα του παρά τις προειδοποιήσεις πως ήταν στόχος και πως έπρεπε να τα μαζέψει και να φύγει. «Δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα συμβεί σε μένα» δήλωσε. «Και πάλι, δεν πρόκειται για γενναιότητα. Σκέφτηκα μόνο τις συνέπειες της αποχώρησής μου και τι θα συνέβαινε».

"This is where I've been living for a year" – @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2023