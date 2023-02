Αντετοκούνμπο τραυματισμός: Νέα ατυχία για τον Greek Freak

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε για ακόμα μία φορά εξαιρετικά άτυχος τη φετινή σεζόν. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο στο παιχνίδι των Μπακς με των Χιτ, αποχωρώντας λαβωμένος από τρίτο σερί παιχνίδι στο NBA. Η κακοδαιμονία δεν λέει να αφήσει ήσυχο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak τραυματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/2) στον εντός έδρας αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ, για τρίτη φορά σε τρεις σερί αναμετρήσεις

Ο Αντετοκούνμπο χτύπησε το γόνατο του πάνω στο γόνατο του Κέιλεμπ Μάρτιν στο 1:22 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Αμέσως ζήτησε αλλαγή και δεν επέστρεψε ποτέ στο παρκέ. Στα μόλις 6:28 που πρόλαβε να αγωνιστεί είχε 4 πόντους (2/4 δίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Όπως όλα δείχνουν, ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν έχει κάτι σοβαρό και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη δράση το βράδυ της Κυριακής (26/2 στις 20:00 Ελλάδας) κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

