Τομ Κρουζ – Σαηεντολογία: Η αφοσίωση που τον απομακρύνει από τις γυναίκες

Μπορεί να έχει κατακτήσει την κορυφή του box office αλλά η τύχη του στις γυναίκες σημειώνει παταγώδη αποτυχία. Ο Τομ Κρουζ είναι ο λιγότερος δημοφιλής εργένης του Χόλιγουντ, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το κοντινό του περιβάλλον στο Radar Online. Ο σταρ του «Top Gun» είναι ακατάλληλος για ραντεβού, αφού τα περισσότερα από αυτά αποτυγχάνουν σχεδόν αμέσως, επειδή οι γυναίκες τον θεωρούν «αυταρχικό και εγωμανή». «Ο Τομ θα ήθελε πολύ να έχει κάποια στη ζωή του, αλλά η αλήθεια είναι ότι η φήμη του δεν είναι καλή» είπε αρχικά, άτομο που γνωρίζει τον ηθοποιό καλά.

Ο 60χρονος σταρ του Χόλιγουντ κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική του ζωή. ετών, από τότε που ο γάμος του με την Κέιτι Χολμς ναυάγησε μετά από 6 χρόνια, το 2012. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχέση του με τη Χέιλι Άτγουελ έληξε με άσχημο τρόπο. Η Βρετανίδα καλλονή «τον έδιωξε το 2020, αλλά τον δέχτηκε πίσω δύο χρόνια αργότερα. Όμως δεν τον άντεξε πολύ» κατά ο δημοσίευμα. Και το τέλος της σχέσης του με τη Χέιλι Άτγουελ ήταν από τα άσχημα γεγονότα στη ζωή του. «Πάλεψε πραγματικά σκληρά για να κρατήσει τη Χέιλι. Αλλά οι ελεγκτικοί του τρόποι έγιναν υπερβολικοί για εκείνη – και το τερμάτισε. Οι γυναίκες τον βρίσκουν υπερβολικά έντονο και έχει μετατραπεί στον λιγότερο περιζήτητο εργένη του Χόλιγουντ» ήρθε να προσθέσει άλλος ένας από τους ανθρώπους του στενού κύκλου του.

"It's really off-putting. A lot of women have walked away after a few dates." https://t.co/B0smRpvIA4

— Radar Online (@radar_online) February 23, 2023