Αντζελίνα Τζολί – γυναίκες Ιράν: Η συμβολική κίνηση της χολιγουντιανής σταρ

Η Αντζελίνα Τζολί για μία ακόμη φορά αξιοποίησε το δημόσιο βήμα της για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει το Ιράν. Σε μία συμβολική κίνηση, η ίδια και οι κόρες της Shiloh και Zahara έκοψαν μια τούφα από τα μαλλιά τους για να δηλώσουν τη στήριξη και τη συμπαράσταση τους για τις γυναίκες του Ιράν και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Σε μία ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Τζολί δήλωσε πως η ίδια και τα παιδιά της πραγματοποίησαν την εν λόγω κίνηση στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού πρότζεκτ της φίλης της και εικαστικού Prune Nourry το οποίο θα παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο.

Συγκεκριμένα η διάσημη ηθοποιός αναφέρει στη λεζάντα: «Η φίλη μου Prune Nourry τρέχει ένα όμορφο έργο τέχνης για να δείξει την αλληλεγγύη της στις γενναίες γυναίκες στο Ιράν που αγωνίζονται για ισότητα και δικαιώματα και να τιμήσει το θάρρος τους. Η οικογένειά μου συμμετέχει. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στο πρότζεκτ στέλνοντας μια τούφα από τα μαλλιά του, πριν από τις 25 Φεβρουαρίου».

H Αντζελίνα Τζολί συνηθίζει να ρίχνει φως σε ανθρωπιστικά ζητήματα ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Εθνών εδώ και δύο δεκαετίες, σύμφωνα με το Bovary. «Πέρασα μια φάση που ήμουν τόσο σοκαρισμένη και θυμωμένη με το σύστημα που ανέχεται εκατομμύρια ανθρώπους να εκτοπίζονται από τον πόλεμο, τη γενοκτονία και τις διώξεις. Εξακολουθώ να είμαι το ίδιο θυμωμένη με την αδικία, αλλά ενώ ο νεότερος εαυτός μου ήθελε να γκρεμίσει το σύστημα, έμαθα ότι πρέπει να αγωνιστώ για να προσπαθήσω να το αλλάξω από μέσα», δήλωσε αναφορικά με τη δουλειά της με τον ΟΗΕ σε συνέντευξή της στη Vogue. Στα τέλη του περασμένου έτους ωστόσο, η Τζολί τερμάτισε τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ και επικεντρώνεται στο ανθρωπιστικό της έργο με άλλους τρόπους. «Θα συνεργάζομαι πλέον με οργανώσεις που καθοδηγούνται από ανθρώπους που πλήττονται πιο άμεσα από τις συγκρούσεις, που ενισχύουν τη φωνή τους», μοιράστηκε στο Instagram της.

