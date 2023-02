Ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Τα σημαντικότερα γεγονότα

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει να μιλά για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που ωστόσο, μετρά χιλιάδες θύματα, εκτοπισμένους, συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, αλλαγές στις γεωπολιτικές ισορροπίες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμορφώνει ένα νέο τοπίο σε όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν είναι ίδιο από την ημέρα που ξεκίνησε η εισβολή: Διαψεύστηκαν ακόμη και οι προβλέψεις ότι ο πόλεμος -σε ευρωπαϊκό έδαφος- θα τελείωνε πολύ γρήγορα. Αυτά είναι τα κομβικά γεγονότα.

Σφοδρές μάχες ξεσπούν στη βόρεια Ουκρανία καθώς δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν να καταλάβουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Μισθοφόροι της ομάδας Βάγκνερ κινούνται με στόχο τη δολοφονία του Ουκρανού προέδρου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταδίδει βίντεο με τον ίδιο να περπατά στους δρόμους του Κιέβου. Το μήνυμά του είναι απλό και σαφές. «Είμαι εδώ. Δεν καταθέτουμε τα όπλα». Η κίνηση του πρώην κωμικού που έγινε πολιτικός συσπειρώνει τον κόσμο γύρω του.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

