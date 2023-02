Turkaegean – Γεωργιάδης: «Το σήμα είναι ήδη μπλοκαρισμένο στις ΗΠΑ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπίσει την απόφαση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα «Turkaegean», το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διαφημιστική καμπάνια, με σκοπό να διαφημιστούν οι παραλίες στις τουρκικές ακτές του Αιγαίου. Υπενθυμίζεται ότι το Μιλώντας σε επιτροπή κατά τη συζήτηση του νέου εμπορικού σήματος του ΣΕΒΕ «Macedonia the Great», o υπουργός Ανάπτυξης τόνισε στη Βουλή πως έχει γίνει ήδη προσφυγή κατά του «turkaegean», σημειώνοντας ότι στην Αμερική έχει ήδη μπλοκαριστεί η χρήση του. Ο υπουργός είπε: «Έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή της Ελλάδας κατά του Turkaegean. Έγινε δεκτό να είναι απόρρητη η διαδικασία, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Δεν προδικάζω το αποτέλεσμα. Είναι όμως ισχυρή η ομάδα μας».

Ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Δεν είναι εύκολη υπόθεση, έχουν και οι άλλοι επιχειρήματα. Στην Αμερική τώρα κόψαμε το σήμα της Τουρκίας και από τη μεριά τους έκαναν προσφυγή και αίτηση να γίνει δεκτό το δικό τους σήμα. Το εξετάζει το αρμόδιο γραφείο των σημάτων των ΗΠΑ. Στην Αμερική λοιπόν είναι μπλοκαρισμένο το όνομα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, αναφέρθηκε στο «Macedonia the Great», λέγοντας πως είναι μια νέα προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να διαφοροποιούνται από αυτές της Β. Μακεδονίας. «Ο πρώτος στόχος είναι να το πάρουν οι επιχειρήσεις στη Μακεδονία. Δύσκολος στόχος να τους πείσουμε. Θα κάνουμε διαφημιστικές εκστρατείες, έχουμε ενημερώσει τα επιμελητήρια, το αγκάλιασαν. Στόχος μας, στο εξωτερικό, όταν βλέπει κάποιος αυτό το σήμα, να καταλαβαίνει ότι είναι ελληνικό προϊόν. Πάμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία», είπε.

