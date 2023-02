«Έβρεξε» ψάρια – Αυστραλία: «Πλημμύρισαν» οι δρόμοι με… πέρκες

Άφωνοι έμειναν οι κάτοικοι μιας απόμερης κωμόπολης της Αυστραλίας, όταν «έβρεξε» ψάρια από τον ουρανό, στη διάρκεια καταιγίδας. Σύμφωνα με αυστραλιανά δίκτυα το περιστατικό καταγράφηκε στον πόλη Λατζαμάνου στη Βόρεια Επικράτεια, που απέχει κάπου 900 χλμ. από το Ντάργουιν. «Είδαμε μια μεγάλη καταιγίδα να κατευθύνεται προς την κοινότητά μας και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια συνηθισμένη βροχή. Αλλά όταν άρχισε να βρέχει, είδαμε ψάρια να πέφτουν απ’ τον oυρανό», δήλωσε ο Άντριου Τζόνσον Τζαπανάνγκα, δημοτικός σύμβουλος στο αυστραλιανό δίκτυο ABC Νews.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, τα ψάρια, που «είχαν μέγεθος περίπου δύο δαχτύλων» ήταν ακόμη ζωντανά όταν έπεσαν από τον ουρανό και παιδιά της κωμόπολης έτρεξαν να τα μαζέψουν και να τα βάλουν σε γυάλες. Αν και ο ίδιος έχει γίνει μάρτυρας κι άλλες φορές του περίεργου αυτού φαινομένου, δεν παύει να τον εκπλήσσει. «Νομίζω ότι είναι μια ευλογία από τον Θεό», είπε. Ο ιχθυολόγος του Μουσείου Κουίνσλαντ Τζεφ Τζόνσον διαπίστωσε ότι από «έβρεξε» αυστραλιανή πέρκα σε μέγεθος παιδικής παλάμης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στο Λαταζμάνου το 2010, το 2004 και το 1974 από ισχυρά ανοδικά ρεύματα, όπως ανεμοστρόβιλοι, που ρουφούν νερό και ψάρια από τα ποτάμια και τα ρίχνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

In an Area where #Raindrops are Rare it Rained Fish from the Sky. Happened in #Lajamanu a Village in the Northern End of the Tamani Desert #Australia.

