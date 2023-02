Μαχαίρωσε καθηγήτρια – Γαλλία: «Μια φωνή μου είπε να το κάνω» υποστήριξε ο 16χρονος μαθητής

Mια καθηγήτρια έχασε τη ζωή της όταν 16χρονος μαθητής την μαχαίρωσε εν ώρα μαθήματος, στο σχολείο Saint-Thomas-d’Aquin στο Saint-Jean-de-Luz στη Γαλλία. Ο 16χρονος μαθητής συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε ο εισαγγελέας της Μπαγιόν, Ζερόμ Μπουριέ, προσθέτοντας ότι το θύμα ήταν μια 52χρονη καθηγήτρια ισπανικών. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ δεν υπάρχει τρομοκρατική χροιά. Εν προκειμένω εξετάζεται η ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Η άγρια δολοφονία έγινε στις 10 το πρωί σε μια τάξη της δεύτερης τάξης του γυμνασίου. Ακολούθησε πανικός, οι καθηγητές κλείδωσαν για τουλάχιστον δυο ώρες τους μαθητές στις τάξεις τους, ενώ κάποιοι είχαν ήδη προλάβει να διαφύγουν και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο μερικά εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Οι μαρτυρίες μαθητών που βρίσκονταν στην αίθουσα την ώρα της επίθεσης συγκλονίζουν: «Είδαμε τον μαθητή να παίρνει κάτι από την τσάντα του, ένα αντικείμενο τυλιγμένο σε χαρτί. Στη συνέχεια πήγε προς την πόρτα. Σκεφτήκαμε ότι ήθελε να πάει στην τουαλέτα. Στην πραγματικότητα, μπλόκαρε την έξοδο. Η καθηγήτρια ήταν στον πίνακα κοντά σε αυτή την πόρτα. Στη συνέχεια γύρισε και τη χτύπησε με κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι, στο στήθος. Ακούσαμε μια κραυγή και μετά τίποτα». Μετά το αρχικό σοκ που υπήρξε, οι δύο μάρτυρες περιγράφουν ότι προκλήθηκε ο απόλυτος πανικός.

«Όλοι προσπάθησαν να βγουν έξω από μια πόρτα που οδηγεί σε μια άλλη αίθουσα διδασκαλίας. Πάνω στο φόβο, κάποιοι μπήκαν στον πειρασμό να φύγουν από το παράθυρο. Δεν ξέραμε αν όλοι οι μαθητές κατάφεραν να βγουν έξω. Πριν φύγουμε, είδαμε τον δράστη να στέκεται με το φονικό μαχαίρι στο χέρι, το κρατούσε υψωμένο. Συναντήσαμε την διευθύντρια στον διάδρομο και της είπαμε να τρέξει. Ειδοποιήθηκαν αμέσως και οι άλλες τάξεις. Προφανώς, οι μαθητές μεταφέρθηκαν γρήγορα σε ασφαλές μέρος. Θέλαμε να βγούμε από το συγκρότημα για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο».

Οι δύο μαθητές γνώριζαν τον φερόμενο ως δράστη. Τον περιέγραψαν ως έναν ήσυχο μαθητή που είχε κάποιες δυσκολίες σε ορισμένα μαθήματα: «Έπαιρνε φάρμακα κατά του στρες», είπε ο ένας από αυτούς. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ο μαθητής, που ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά με βαθμό «λίαν καλώς», δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και φέρεται να είπε ότι «άκουσε φωνές» τη νύχτα που του έλεγαν να σκοτώσει τη δασκάλα του. Η έρευνα ανατέθηκε από την εισαγγελία στη δικαστική αστυνομία. Όπως αναφέρει το δίκτυο BFMTV βάσει των πρώτων στοιχείων ο έφηβος έπασχε από ψυχικές διαταραχές.

