Βομβαρδισμοί Ουκρανία – Ρωσία: Νέα πολύνεκρη επίθεση

Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε μια αγορά και μια στάση δημόσιων συγκοινωνιών στην νότια ουκρανική πόλη Χερσώνα, ανακοίνωσε ο στρατός της Ουκρανίας. Η νότια στρατιωτική διοίκηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η Χερσώνα έγινε στόχος βομβαρδισμών καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκφωνούσε μια ομιλία κατά την οποία απεικόνιζε τη χώρα του να μην βρίσκεται σε πόλεμο με τον ουκρανικό λαό. «Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει με σφοδρότητα τη Χερσώνα. Για άλλη μια φορά, σκοτώνει ανελέητα τον άμαχο πληθυσμό», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η πόλη δέχτηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων Grad. Η Ουκρανία ανακατέλαβε τη Χερσώνα τον Νοέμβριο μετά από σχεδόν οκτώ μήνες κατοχής από τις ρωσικές δυνάμεις που την κατέλαβαν αμέσως μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο. Η πόλη Χερσώνα και οι γύρω περιοχές βρίσκονται υπό σχεδόν συνεχή βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις στην αντίθετη πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

#Ukraine 🇺🇦: after President #Putin finished his speech Russian artillery opened fire on the city of #Kherson , killing at least six people. pic.twitter.com/K6OvKiTxV9

Russia is heavily shelling Kherson. Missiles against people, residential buildings, pharmacies, markets, vehicle parks… To defeat Russian invaders on Ukrainian land is to save both Ukraine & other nations in Europe, which Russia wants to conquer, from terror. Terror must lose! pic.twitter.com/Y4ELfkiWDc

