Μπλίνκεν – Μητσοτάκης Μαξίμου: Για «πρωτιές της Ελλάδας σε πολλούς τομείς», μίλησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφθασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, περίπου 10 λεπτά πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Αμερικανό αξιωματούχο -ο οποίος έρχεται από την Τουρκία, όπου συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου- στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να ξεκινήσει η μεταξύ τους συνάντηση με πλούσια ατζέντα. Θα ακολουθήσει δείπνο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΞ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εμφάνισε πυρετό λόγω κρυολογήματος και δεν θα παραστεί στο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, για προληπτικούς λόγους. Όλα τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί ο κ. Δένδιας είναι αρνητικά και η συνάντησή του με τον κ. Μπλίνκεν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, στο πλαίσιο του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στην έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άντονι Μπλίνκεν είχαν τον εξής διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητέ κύριε υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Έρχεστε σε μία εποχή μεγάλων προκλήσεων. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και, αν μη τι άλλο, αυτός ο απρόκλητος πόλεμος έβαλε σε δοκιμασία τη συμμαχία μας. Αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να ανταποκριθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Η Ελλάδα στήριξε από την αρχή την Ουκρανία, παρέχοντας και στρατιωτική βοήθεια.

Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι κάθε μορφή αναθεωρητισμού, κάθε αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά από τη διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών κρατών.

Επίσης, χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έναν απολογισμό της διμερούς μας σχέσης, η οποία πιστεύω ότι γίνεται διαρκώς όλο και πιο ισχυρή. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχουμε επιτύχει σε όλα τα επίπεδα. Στον στρατηγικό, γεωπολιτικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα, όπου η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και βοηθά τους γείτονές της να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στον οικονομικό τομέα έχουμε σημαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην ελληνική οικονομία. Και, φυσικά, θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και περιφερειακά ζητήματα.

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023