Μπλίνκεν Αθήνα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη – υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:20 η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Κατά το διάλογο που είχαν και οι δύο μπροστά στις κάμερες ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει υποστηρίξει την Ουκρανία με κάθε τρόπο και στρατιωτικό, στις δύσκολες στιγμές που περνάει μετά την εισβολή στην Ουκρανία. «Η Ελλάδα έχει δείξει ότι δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «ευελπιστούμε και μετά από αυτόν τον καιρό να μην εξαρτώμαστε τόσο από το ρωσικό αέριο».

Από πλευράς του ο Άντονι Μπλίνκεν συνεχάρη την πρωτιά της Ελλάδας που σε μεγάλο αριθμό μετώπων όπως στην υποστήριξη της Ουκρανίας. «Οι καιροί είναι δύσκολοι, η Συμμαχία θα ανταπεξέλθει», είπε ο κ. Μπάιντεν. Όπως σημείωσε η Ελλάδα σε ενέργεια, και κλιματική αλλαγή έχει εμβαθύνει την σχέση της με τις ΗΠΑ. «Από τα πράγματα που μας ενώνουν είναι η ιδέα ότι οι χώρες, οι κοινωνίες δουλεύουν καλύτερα με τη Δημοκρατία και τη συνεργασία». Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε την επίσκεψη Μπλίνκεν εξαιρετικά θετικό γεγονός και υπογράμισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

«Καλησπέρα Ελλάδα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως είναι η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της δημοκρατίας». Παράλληλα, ο Άντονι Μπλίνκεν διαμήνυσε ότι «μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κι ακόμη πιο πέρα».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

