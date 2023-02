Νέος σεισμός Τουρκία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες – Φόβοι για τσουνάμι

Ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, που έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 47.000 ανθρώπους, νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν και πάλι την περιοχή. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στη νότια επαρχία Χατάι σημειώθηκε η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 3 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 213, μετά από τις νέες σεισμικές δονήσεις στην Τουρκία.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λαττάκειας, στη Συρία. Μετά από αυτόν τον σεισμό, καταγράφηκαν δύο ακόμη δονήσεις, μεγέθους 5,8 και 5,2 βαθμών, στο Σαμαντάγκ. Ήδη από τις πρώτες στιγμές του σεισμού, αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σοβαρές ζημιές στα κτίρια που είχαν ήδη πληγεί από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, με τις πρώτες εικόνες από τα social media να προκαλούν τρόμο.

Τουρκία: Καταστράφηκε ολοσχερώς γέφυρα που οδηγεί σε νοσοκομείο στο Χατάι

Γέφυρα που οδηγεί στο νοσοκομείο έξω από την πόλη του Χατάι έχει υποστεί σεοβαρές ζημιές, σύμφωνα με το CNN Turk Deviren. «Ο δρόμος έχει καταστεί εντελώς άχρηστος. Τα ασθενοφόρα προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δρόμο. Αυτή η λωρίδα που οδηγεί στο νοσοκομείο έχει κλείσει. Η Τροχαία έλαβε μέτρα ασφαλείας και δεν επιτρέπεται την είσοδο των οδηγών στον δρόμο», μεταδίδει η δημοσιογράφος του τουρκικού μέσου.

«Νόμιζα ότι η γη θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μου»

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους και σήκωσε μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια. Σύμφωνα με την AFAD, περισσότεροι από 6.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.

Panic in Turkey as two new earthquakes hit the Turkey-Syria border. A 6.4 magnitude tremor followed by a 5.8, again in the Hatay area in the south of Turkey around 30 minutes ago.pic.twitter.com/HWWSn5qwou — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 20, 2023

Η Μούνα αλ Ομάρ, κάτοικος Αντάκιας, είπε πως την ώρα του σεισμού βρισκόταν σε σκηνή που έχει στηθεί σε πάρκο της πόλης. «Νόμιζα ότι η γη θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μου», είπε κλαίγοντας, καθώς κρατούσε τον 7χρονο γιο της στην αγκαλιά της. «Θα γίνει και άλλος μετασεισμός;» διερωτήθηκε.

BREAKING: Footage show buildings collapsing after new earthquake hits Hatay, Turkeypic.twitter.com/XJdDChbsF1 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2023

Οκτάι: Αποφεύγετε τα κατεστραμμένα κτίρια

Αυτή την ώρα, ομάδες διάσωσης στην Τουρκία ερευνούν αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια μετά τον σφοδρό σεισμό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν τα κτίρια που έχουν πληγεί από τους σεισμούς. «Οι έρευνές μας σχετικά με τους σεισμούς στο Χατάι συνεχίζονται. Ζητάμε από τους πολίτες μας στην περιοχή να μείνουν μακριά από κατεστραμμένα κτίρια και να ακολουθούν με ευαισθησία τις προειδοποιήσεις των ομάδων μας».

Νωρίτερα, την ίδια προειδοποίηση είχε εκδώσει και η Τουρκική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD). «Μην εισέρχεστε στις κατεστραμμένες κατασκευές στην περιοχή. Μη μένετε γύρω από επικίνδυνα κτίρια. Ενημερωθείτε από επίσημες πηγές για ακριβείς πληροφορίες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Footage from the airport in Hatay #Turkey during the new #earthquake that just happened TODAY pic.twitter.com/Qk29rLu6Lb — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 20, 2023

Αισθητή σεισμική δόνηση και στην Κύπρο

Εν τω μεταξύ, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 19:04 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους σεισμικής ροπής Mw=6.4.

Ο σεισμός που είχε επίκεντρο την περιοχή της Αντιόχειας έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Aftermath of new earthquakes that hit Turkey tonightpic.twitter.com/Y1EUno8NIV — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 20, 2023

Η προειδοποίηση για τσουνάμι από το EMSC

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τους σεισμούς 6,4 και 5,8 βαθμών Ρίχτερ στο Χατάι της Τουρκίας. Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, πιθανότατα να πρόκειται για μετασεισμούς.

Η προειδοποίηση καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν στις ακτές γιατί υπάρχει κίνδυνος να ανέβει η στάθμη της θάλασσας και να βρεθούν αντιμέτωποι με τσουνάμι!

Σύμφωνα με την AFAD, περισσότεροι από 6.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.