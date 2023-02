Μπλίνκεν – Ερντογάν: Συνάντηση στο αεροδρόμιο

O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην Άγκυρα για συνομιλίες. Λίγη ώρα μετά τη συνάντηση που είχε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συζήτησε με τον Ερντογάν κεκλεισμένων των θυρών στη Μεγάλη Αίθουσα Τιμής του αεροδρομίου Εσενμπόγκα της Άγκυρας, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan received US Secretary of State Antony Blinken in the capital Ankara for talks https://t.co/wLMqkBld0m pic.twitter.com/Std9XM7s92

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023