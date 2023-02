Μπλίνκεν Αθήνα: Έφτασε στην Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Αμέσως μετά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναχώρησε από το αεροδρόμιο για το Μέγαρο Μαξίμου, όπου στις 19.30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε την επίσκεψη Μπλίνκεν εξαιρετικά θετικό γεγονός και υπογράμμισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Για την ατζέντα στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό, ο Γ. Οικονόμου είπε πως θα τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή, περιλαμβάνοντας όλα τα μεγάλα ζητήματα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, τις σχέσεις με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, η αρμόδια για θέματα Ευρώπης υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κάρεν Ντόνφριντ, έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει ο κ. Μπλίνκεν στη χώρα μας θα τεθούν επί τάπητος όλες οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο tweet που μοιράστηκε ο υπουργός κατά την άφιξή του στη χώρα, έγραψε «Kalispera Greece! Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή μου στη γενέτειρα της δημοκρατίας ως υπουργός Εξωτερικών. Μαζί, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα εξελίσσουμε τους κοινούς στόχους μας για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα κ.ο.κ.».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

