Μπάιντεν Κίεβο: «Μαζί σας για όσο χρειαστεί»

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενόψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Μπάιντεν έφθασε στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μολονότι αναμενόταν να επισκεφθεί εντός της ημέρας την Πολωνία. Η επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα δεν είχε ανακοινωθεί.

Ο Ζελένσκι ανήρτησε, μάλιστα, στο Telegram μια φωτογραφία του με τον Μπάιντεν στο Κίεβο και τη λεζάντα: «Τζόζεφ Μπάιντεν, καλώς ήλθατε στο Κίεβο. Η επίσκεψή σας είναι μια εξαιρετικά σημαντική ένδειξη υποστήριξης προς όλους τους Ουκρανούς!». Στη συνάντηση, τον λόγο πήρε πρώτος ο οικοδεσπότης, ο οποίος, μιλώντας στα αγγλικά, ευχαρίστησε τους Αμερικανούς για την υποστήριξή τους στη χώρα του. Είπε επίσης ότι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το πρώτο τηλεφώνημα υποστήριξης που έλαβε ήταν από τον Λευκό Οίκο.

US President @JoeBiden is in Kyiv: photos and videos emerged showing him with his Ukrainian counterpart @ZelenskyyUa on Mykhailivska Square as air raid sirens can be heard

📷https://t.co/e7odVb5LTu pic.twitter.com/3U2bSqj45s

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 20, 2023