Law & Order Richard Belzer: Πέθανε ο πρωταγωνιστής των κορυφαίων αστυνομικών σειρών

Πέθανε, σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Μπέλζερ, πρωταγωνιστής του Law & Order. Ο Μπέλζερ πέθανε νωρίς την Κυριακή στο σπίτι του στη Νότια Γαλλία, δήλωσε ο φίλος του και συγγραφέας Μπιλ Σεφτ στο The Hollywood Reporter. Ο ηθοποιός έπαιξε τον ρόλο του Μαντς σε πολλές σειρές, μεταξύ των οποίων και το «Homicide: Life on the Street» και «Law & Order: SVU». «Είχε πολλά προβλήματα υγείας και οι τελευταίες του λέξεις ήταν: «F…k you, motherf-er», δήλωσε ο Σεφτ.

Ο Μπέλζερ ενσάρκωσε τον ντετέκτιβ Μάντς για 23 χρόνια, από το 1993 έως το 2016, όταν αποσύρθηκε από την υποκριτική. Εμφανίστηκε επίσης ως Μαντς σε σειρές με μεγάλη εμβέλεια όπως το «The Wire» και το «Arrested Development». «Ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν να παίξω στην σειρά του. Οπότε είναι διπλά κολακευτικό για μένα να με βλέπω να απεικονίζομαι σε ένα σενάριο και να είμαι τόσο αναγνωρίσιμος και αξιαγάπητος ως ο σαρκαστικός ντετέκτιβ και εξυπνάκιας», δήλωνε ο Μπέλζερ στο The Comic’s Comic το 2008. «Προς μεγάλη μου ευχαρίστηση, επειδή είναι ένας σπουδαίος χαρακτήρας για να τον υποδύομαι, είναι διασκεδαστικό για μένα. Οπότε δεν είμαι καθόλου ενοχλημένος για την τυποποίηση».

Η δύσκολη ζωή του Μπέλζερ

Σύμφωνα με την New York Post, αν και γνωστός για τα αστεία του, ο Μπέλζερ είχε βιώσει τραγικά γεγονότα. Τόσο ο πατέρας του όσο και ο αδελφός του αυτοκτόνησαν. Ο ίδιος μάλιστα είχε δώσει νοκηφόρα μάχη με τον καρκίνο το 1983. Η αιτία του θανάτου του δεν είναι ακόμα γνωστή. Γεννήθηκε στο Μπρίτζπορτ του Κονέκτικατ, όπου, όπως είπε, άρχισε να ασχολείται με την κωμωδία προσπαθώντας να κάνει τη μητέρα του που τον κακοποιούσε σωματικά να γελάσει.

«Έπρεπε να κάνω τη μητέρα μου να γελάσει, αλλιώς θα έτρωγα κλωτσιές», δήλωσε στο περιοδικό People το 1993. Αλλά το «ανεξέλεγκτο πνεύμα» του τον έμπλεξε στο σχολείο και η θητεία του στο Dean Junior College της Μασαχουσέτης έλαβε ένα ξαφνικό τέλος όταν αποβλήθηκε επειδή οργάνωνε διαμαρτυρίες εντός της πανεπιστημιούπολης. Πριν κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, ο Μπέλζερ έκανε διάφορες περίεργες δουλειές, μεταξύ άλλων ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Bridgeport Post και ως απογραφέας.

Αποφάσισε τελικά να ασχοληθεί με την κωμωδία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. Αφήνει πίσω τη σύζυγο και συνάδελφό του, Χάρλι Μακμπράιντ και δύο θετές κόρες.