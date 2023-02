Κίνα – Ρωσία: “Βόμβα” Μπλίνκεν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Κίνα μπορεί να δώσει στη Ρωσία όπλα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Ο Μπλίνκεν δήλωσε στο CBS News ότι κινεζικές εταιρείες παρέχουν ήδη υποστήριξη στη Ρωσία και οι νέες πληροφορίες δείχνουν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να παράσχει και στρατιωτική στήριξη. Αυτή η κλιμάκωση θα σήμαινε «σοβαρές συνέπειες» για την Κίνα, προειδοποίησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, ενώ το Πεκίνο έχει διαψεύσει τις αναφορές ότι η Μόσχα έχει ζητήσει στρατιωτικό εξοπλισμό.

