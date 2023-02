Έρωτας στο νοσοκομείο: Μια συγκινητική ιστορία αγάπης

Η Taylor Givens και ο Collin Kobelja είναι ένα ξεχωριστό ζευγάρι, καθώς βρήκαν την αγάπη σε ένα απίθανο μέρος: στην αίθουσα ανάνηψης του νοσοκομείου. Το ζευγάρι δήλωσε στο CBS News ότι και οι δύο έκαναν μεταμόσχευση καρδιάς την ίδια ημέρα στο νοσοκομείο Inova Fairfax, στη Βιρτζίνια, το 2011. Η Givens, σήμερα 29 ετών, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς αφού διαγνώστηκε με ιογενή μυοκαρδιοπάθεια, ενώ ο Kobelja, σήμερα 34 ετών, περνούσε τη δεύτερη μεταμόσχευσή του, αφού γεννήθηκε με μια χρόνια καρδιακή πάθηση. Μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις τους, η Givens και ο Kobelja τοποθετήθηκαν σε γειτονικά δωμάτια για τη φροντίδα της ανάρρωσής τους.

Taylor Givens and Collin Kobelja received heart transplants on the same day at a Virginia hospital in 2011 and were recovering in neighboring rooms.

