Τρανς δασκάλα Καναδάς: Η Kayla Lemieux ντύνεται άντρας εκτός σχολείου

Η τρανς δασκάλα σε λύκειο του Καναδά που έχει πυροδοτήσει διαμάχη μετά την εμφάνιση φωτογραφιών που τη δείχνουν να φορά μεγάλα προσθετικά στήθη και ξανθιά περούκα ενώ δίδασκε μαθητές, όταν κυκλοφορεί εκτός σχολείου ντύνεται άντρας. Η Kayla Lemieux, καθηγήτρια Τεχνολογίας των Κατασκευών (manufacturing technology) στο Λύκειο Oakville Trafalgar στο Οντάριο, είχε προκαλέσει σάλο όταν μαθητές της ανάρτησαν φωτογραφίες στα social media να παραδίδει μαθήματα φορώντας τα τεράστια προσθετικά στήθη. Οι γονείς είχαν εξοργιστεί τόσο με την τρανς δασκάλα όσο και με τη διεύθυνση του σχολείου που είχε εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της στην υπάλληλό της επιτρέποντας της να φοράει προσθετικά στήθη μπροστά στους μαθητές, οι οποίοι έλεγαν ότι η εμφάνισή της τους αποσπάει την προσοχή.

Μετά από μήνες αντιδράσεων για την τρανς δασκάλα στον Καναδά, το σχολικό συμβούλιο ζήτησε την εφαρμογή ενός νέου «επαγγελματικού» ενδυματολογικού κώδικα για τους εκπαιδευτικούς, ενώ η Kayla Lemieux εντοπίστηκε να παραιτείται από την αμφιλεγόμενη φετιχιστική μόδα μετά το σχολείο και να βγαίνει δημόσια ντυμένη σαν άντρας. Η δασκάλα – που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ονομαζόταν Kerry – έφυγε από το γυμνάσιο Oakville Trafalgar του Οντάριο αυτή την εβδομάδα φορώντας το γιγάντιο στήθος, μια ξανθιά περούκα και γυαλιά, αλλά δεν άργησε να βγάλει την γυναικεία μεταμφίεση της.

I don't remember my shop teacher looking like this🧵 pic.twitter.com/pHHr58Zspa

— Royce Lopez (@hippojuicefilm) September 14, 2022