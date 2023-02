Νεκροί Τουρκία – σεισμός: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Κριστιάν Ατσού

Ο Κριστιάν Ατσού, αγνοούμενος ακόμη στα ερείπια που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός που «χτύπησε» την Τουρκία τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου, σχεδίαζε να αποχωρήσει από τη Βόρεια Τουρκία λίγες ώρες πριν το «χτύπημα» του Εγκέλαδου -όμως όπως τόνισε ο διευθυντής της Χατάισπορ- ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός επέλεξε να παραμείνει στον σύλλογο, διότι σημείωσε ένα νικητήριο γκολ στον αγώνα εναντίον της Κασίμπασα για τη Superlig στις 5 Φεβρουαρίου. «Ο Ατσού ήθελε να παίξει περισσότερο και ζήτησε άδεια από τον προπονητή του για να φύγει αν δεν έπαιρνε περισσότερο χρόνο», δήλωσε ο διευθυντής της Χατάισπορ, Φατίχ Ιλέκ, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό την Παρασκευή (17/2). «Αγόρασε ένα εισιτήριο για να πετάξει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί για τη Γαλλία. Επρόκειτο να ψάξει για ένα κλαμπ για να πάρει περισσότερο χρόνο». Ο 31χρονος εξασφάλισε για τη Χατάισπορ τη νίκη με 1-0 επί της Κασίμπασα, σκοράροντας λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τελευταίο σφύριγμα.

