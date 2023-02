Κυρώσεις Ρωσία – ΕΕ: «Στοπ» στις πωλήσεις…. τουαλετών

Την απαγόρευση εξαγωγής τουαλετών στη Ρωσία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να τιμωρήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Daily Mail, η απαγόρευση της εξαγωγής τουαλετών από την ΕΕ προς τη Ρωσία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2022, αλλά τώρα έγινε γνωστή στον Τύπο. Η απόφαση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στους Ρώσους πολίτες, δεδομένου ότι ένας στους πέντε δεν έχει εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις στα σπίτια του. Σε άρθρο στην Telegraph, φαίνεται πως η κατάσταση είναι τόσο άσχημη, που Ρώσοι στρατιώτες έχουν φτάσει στο σημείο να κλέβουν τουαλέτες από λεηλατημένα σπίτια στην Ουκρανία, με σκοπό να τις στείλουν πίσω στους αγαπημένους τους στη Ρωσία.

Μάλιστα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ο άνθρωπος που έφερε αυτό το θέμα στο φως. Ο ίδιος, μιλώντας τον περασμένο Απρίλιο, είπε πως «Οι Ρώσοι μιλούσαν για το μεγαλύτερο όνειρό τους, να δουν το Παρίσι και να πεθάνουν… το όνειρό τους τώρα είναι να κλέψουν μια τουαλέτα και να πεθάνουν». Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ανέδειξε και πάλι το θέμα, λέγοντας: «Ας πάρουν τις τουαλέτες – θα τις χρειαστούν στο δρόμο – και ας γυρίσουν στην πατρίδα τους». Η απαγόρευση αυτή προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των αγαθών που απαγορεύεται να αγοράζει η Ρωσία από ευρωπαϊκές χώρες. Καλύπτει όλους τους ευρωπαϊκούς μπιντέδες, τα καζανάκια τουαλέτας, τα καζανάκια και τα είδη υγιεινής.

🔴 The European Union has banned the sale of lavatories to Russia to punish Vladimir Putin for invading Ukraine https://t.co/kxlgMbm0D7

