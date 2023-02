Σάκκαρη – Γκαρσία Ντόχα: Με κατάθεση ψυχής η Μαρία στις «4»

Απέναντι στην τενίστρια από την οποία είχε ηττηθεί και τις τρεις φορές στις μάχες που είχαν δώσει στο Tour, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκκαρη ήταν ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, έμεινε σταθερή στο πλάνο της και τελικά δικαιώθηκε παίρνοντας το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση μετά από 2 ώρες και 41 λεπτά. Η 27χρονη, νο7 του κόσμου και νο5 του ταμπλό, προερχόταν από τις νίκες απέναντι σε Ζενγκ και Αλεξάντροβα και είχε απέναντί της την 29χρονη νο3 του ταμπλό και νο5 της WTA. Η προϊστορία ήταν με το μέρος της Γαλλίδας, η οποία το 2017 στους ημιτελικούς του 1000αριού τουρνουά της Γουχάν (Κίνα), και δύο φορές το 2022 στους “ 32” του Σινσινάτι (WTA 1000) και στους ημιτελικούς των WTA Finals της Γουαδαλαχάρα, ήταν εκείνη που είχε κάνει το 3Χ3 κόντρα στη Σάκκαρη.

Η τελευταία ήταν αποφασισμένη να διακόψει το αρνητικό σερί που είχε στο H2H με την Γκαρσιά και τα κατάφερε, κυρίως χάρις στην επιμονή που επέδειξε όταν δεχόταν πίεση από την αντίπαλό της και στα μεγάλα σερβίς που έβγαλε σε καθοριστικά σημεία των σετ.

Η Σάκκαρη έκανε επίδειξη δύναμης στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-2, κάνοντας δύο break στο σερβίς της Γκαρσιά, η οποία υπέπεσε σε πολλά και αβίαστα λάθη. Ήταν αναμενόμενο ότι η Γαλλίδα θα πίεζε στο δεύτερο για να αντιστρέψει την εις βάρος της κατασταση κι αυτό έκανε από την αρχή μέχρι το τέλος του σετ που κρίθηκε τελικά στις λεπτομέρειες, με το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης να φτάνει στην ισοφάριση στο τάι μπρέικ (7-6/5). Απόλυτη ισορροπία υπήρχε και στο τρίτο και καθοριστικό σετ με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους και στα 12 game (6-6), οπότε τα πάντα κρίθηκαν ξανά στο τάι μπρέικ, όπου αυτή την φορά και παρότι βρέθηκε να χάνει 3-1 και 4-3, η Σάκκαρη βρήκε τα χτυπήματα που έπρεπε για να την φέρουν στο φινάλε να πανηγυρίσει με 7-6 (5).

