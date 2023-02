Ράκελ Γουέλς ταινίες: Ποια ήταν η πανέμορφη ηθοποιός – Πέθανε στα 82 της

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ράκελ Γουέλς πέθανε σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ. Η Ράκελ Γουέλς απέκτησε διεθνή φήμη από τους ρόλους της στις ταινίες «Fantastic Voyage» και «One Million Years B.C.» («Ο κατακλυσμός»), το 1966. Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας, η Ράκελ Γουέλς πέθανε σήμερα το πρωί, μετά από σύντομη ασθένεια. Η Γουέλς δεν είχε πολλές ατάκες στο «One Million Years B.C.», αλλά η γκαρνταρόμπα της -ένα απλό μπικίνι από δέρμα ελαφιού- την «εκτόξευσε» σε σύμβολο του σεξ.

Ποια ήταν η ηθοποιός Ράκελ Γουέλς -Μια από τις πιο σέξι γυναίκες του σινεμά

Η Τζο-Ράκελ Τεχάδα (όπως ήταν το πραγματικό της όνομα) γεννήθηκε στο Σικάγο στις 5 Σεπτεμβρίου του 1940. Ο πατέρας της ήταν αεροναυπηγός από τη Βολιβία και η μητέρα της Αμερικανίδα. Ύστερα από έναν σύντομο γάμο (1959-1962) με τον Τζέιμς Γουέλς, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, μετακόμισε στο Ντάλας όπου εργάστηκε ως σερβιτόρα και μοντέλο. Το 1963 μετακόμισε στο Λος Άντζελες όπου συνάντησε τον παραγωγό Πάτρικ Κέρτις, ο οποίος την έπεισε να κρατήσει το επώνυμο Γουέλς για να κρύψει την λατινοαμερικανική καταγωγή της προκειμένου να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ. Τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τον Κέρτις, με τον οποίο χώρισε το 1972.

Raquel Welch has passed away at the age of 82. What a life. Rest in peace… pic.twitter.com/Lp0ECK3ugB — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 15, 2023

Τα πρώτα της βήματα

Τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο έγιναν σε μέτριες ταινίες, με πιο αξιοσημείωτη το «The Handyman» όπου εμφανίστηκε στο πλευρό του Έλβις Πρίσλεϊ. Το 1966 την επέλεξε η 20th Century Fox για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Fantastic Journey» του Ρίτσαρντ Φλάισερ, που απογείωσε την καριέρα της. Την ίδια χρονιά η εμφάνισή της στον «Κατακλυσμό» (One Million Years B.C.) έκλεψε καρδιές.

RIP Raquel Welch pic.twitter.com/JXoAsk0S33 — Dr Sabina Stent (@SabinaStent) February 15, 2023

Η αφίσα της ταινίας αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ιστορία του κινηματογράφου. Από εκεί και πέρα, το προφίλ της Ράκελ Γουέλς εκτοξεύτηκε και ήταν μια από τις πιο περιζήτητες γυναίκες σταρ τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, παίρνοντας πολλά βραβεία.

RIP RAQUEL WELCH (1940-2023) 💔 Here she is at her dazzling best in 1975 singing I’M A WOMAN with CHER. pic.twitter.com/v0Nr69EPF8 — James Leighton (@JamesL1927) February 15, 2023

Κάτοχος Χρυσής Σφαίρας

Αρχίζοντας την καριέρα της σε ηλικία 19 ετών, πρωταγωνίστησε σε μία σειρά περίπου 65 ταινιών και είναι κάτοχος Χρυσής Σφαίρας για τη συμμετοχή της στο έργο «Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες». Ηταν μητέρα δύο παιδιών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, το οποίο έγινε, επίσης, ηθοποιός. Ανακηρύχθηκε μία από τις «100 πιο σέξι σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου» σε ένα τεύχος του περιοδικού Empire, το 1995, και κατατάχθηκε στην 3η θέση της λίστας του Playboy με τις «100 πιο σέξι σταρ του 20ού αιώνα».

«Ο κόσμος με έβλεπε ως σύμβολο του σεξ, αλλά στην πραγματικότητα ήμουν τότε μια χωρισμένη μητέρα με δυο μικρά παιδιά», έγραψε αργότερα στην αυτοβιογραφία της. Το 1973 βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία «Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες» (The Three Musketeers). Μετά τις αισθησιακές πόζες της στον φακό του Playboy το 1979, ο Χιου Χέφνερ παραδέχθηκε ότι «υπέκυψε» στην επιμονή της να μην ποζάρει ολόγυμνη. To 1980 παντρεύτηκε τον παραγωγό Αντρέ Βάινφελντ και ο γάμος τους κράτησε μια δεκαετία. Ο τέταρτος και τελευταίος γάμος της ήταν με τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Πάλμερ (1999-2003).