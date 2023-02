Θάνατοι αξιωματούχων Πούτιν: Η Μαρίνα Γιάνκινα βούτηξε στο κενό από τον 16ο όροφο

Νέος μυστηριώδης θάνατος συμβούλου του Πούτιν στη Ρωσία, με τη Μαρίνα Γιάνκινα, υψηλόβαθμη αξιωματούχο στον τομέα της άμυνας, να καταλήγει νεκρή, αφού πιστεύεται πως «βούτηξε» από τον 16ο όροφο κτιρίου, από ύψος περίπου 48 μέτρων. Η 58χρονη εντοπίστηκε από έναν περαστικό στην είσοδο κατοικίας στην Αγία Πετρούπολη, όπως αναφέρει η Daily Mail, με τη Γιάνκινα να παρουσιάζεται ως καθοριστική για τη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία και για τη συγκέντρωση πόρων για τη συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας του Ρώσου προέδρου. Αρχικές αναφορές από τη Ρωσία ήταν αντικρουόμενες σχετικά με το αν ζούσε ή εργαζόταν στο κτίριο στην Αγία Πετρούπολη. Τα αντικείμενά της, πάντως, εντοπίστηκαν στον 16ο όροφο του κτιρίου και εικάζεται πως έπεσε από εκεί.

Η Μαρίνα Γιάνκινα ήταν η επικεφαλής του τμήματος οικονομικής υποστήριξης του υπουργείου Άμυνας για τη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια, που εμπλέκεται στενά στην εισβολή στην Ουκρανία. Πριν ενταχθεί στη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια, η Γιάνκινα εργάστηκε στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία και υπηρέτησε επίσης ως αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Σχέσεων Ιδιοκτησίας της Αγίας Πετρούπολης. Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή και η υπηρεσία Τύπου της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας «Fontanka» επιβεβαίωσαν αμφότερες τον θάνατό της και διενεργούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης.

Η Μαρίνα Γιάνκινα είναι η τελευταία από μια σειρά Ρώσων αξιωματούχων που βρήκαν τον θάνατο υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει το δημοσίευμα, ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Μακάροφ -ένας Ρώσος στρατηγός που απολύθηκε πρόσφατα από τον Πούτιν- βρέθηκε νεκρός κάτω υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Ως πιθανή αιτία θανάτου της Γιάνκινα παρουσιάζεται η αυτοκτονία, όμως αυτή εμφανίζεται συχνά ως ο λόγος των μυστηριωδών θανάτων αξιωματούχων του Πούτιν προτού διενεργηθεί η οποιαδήποτε έρευνα.

