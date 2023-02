Τεντόγλου 8,41: Τρέλα με τον Μίλτο! Έβαλε άλλα παπούτσια κι έκλεισε τα στόματα!

Ο Μίλτος Τεντόγλου… αγρίεψε μετά την ακύρωση του 8,40μ., που είχε σημειώσει στο Τόρουν. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ακύρωσε την επίδοση λόγω… παράτυπου παπουτσιού, αλλά ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης λίγες ώρες αργότερα έβαλε άλλο παπούτσι και «απάντησε» με άλμα στα 8,41μ.!

Φυσικά, κέρδισε για άλλη μία φορά, αυτή τη φορά στο μίτινγκ του Λιεβέν στη Γαλλία και μάλιστα, με δεδομένο πως το 8,40μ. δεν μέτρησε, έκανε τρεις φορές κορυφαία επίδοση του κόσμου για το 2023 Ξεκίνησε τον αγώνα με 8,32μ., ακολούθησε άλμα στα 8,37μ., ενώ το τρίτο ήταν 8,34μ. και το τέταρτο στα 8,41μ.! Αφησε τα άλλα δύο άλματα, αφού ο δεύτερος, ο Σουηδός Μόντλερ, ήταν πολύ πίσω, στα 8,06μ. Ο επόμενος αγώνας για τον Τεντόγλου θα είναι την Κυριακή, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο ΣΕΦ

Ο ίδιος σε στόρι που ανέβασε στo instagram με το γνωστό cool ύφος του, ευχαρίστησε τους Έλληνες, γράφοντας: «Έλληνες είστε οι μεγαλύτερες παιχτούρες σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για τα epic σχόλια». Στα αγγλικά έγραψε: «Κανένα αποτέλεσμα δεν είναι καλύτερο από αυτό που συνέβη σήμερα. Τόσοι πολλοί μεγάλοι αθλητές με υποστήριξαν αμέσως. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Είστε οικογένεια για εμένα».

Γρήγορα το hashtag #τεντόγλου έγινε πρώτο τρεντ στο ελληνικό twitter, ενώ και ξένοι χρήστες έγραψαν υπέρ του Μίλτου Τεντόγλου και κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου.

«Στον επόμενο αγώνα 8.70 με σαγιονάρες!» έγραψε κάποιος, άλλος διερωτήθηκε «ρε, είσαι τρελός ρε;», ενώ άλλος θυμήθηκε την Τσαπανίδου με το «έλα με φόρα».

