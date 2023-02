Τεντόγλου 8,41: “Δεν κάνουν τα παπούτσια τον αθλητή”

Αν και η Παγκόσμια Ομοσπονδία τον… εκνεύρισε ακυρώνοντας μια εξαιρετική προσπάθειά του, λόγω του είδους των παπουτσιών που φορούσε, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν πτοείται. Έτσι μετά την ακύρωση του ρεκόρ των 8.40 μ. στο τουρνουά του Τορούν πριν μερικές εβδομάδες, ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε αποφασισμένος στον χθεσινό του αγώνα για να δώσει απαντήσεις. Και φυσικά τα κατάφερε. Σε έναν φοβερό αγώνα λοιπόν χθες ο Τεντόγλου πήδηξε 8.32μ., 8.37μ., 8.34μ. και 8.41μ. σημειώνοντας σε τέσσερα άλματα τρεις φορές την κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ήταν και… επίσημα σε «Beast Mode». Μιλώντας στο gazzetta.gr δήλωσε πως δεν κατάλαβε πως γίνεται να ακυρώνεται μια επίδοση λόγω της σόλας του παπουτσιού που φορούσε, ενώ ανέλυσε και τις παράλογες για τους αθλητές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο άθλημα.

Η πιο χαρακτηριστική -για την ψυχολογία του Μίλτου Τεντόγλου- δήλωση στο gazzetta όμως ήταν εκείνη που ανέφερε «έκανα το 8.41μ., σταμάτησα τον αγώνα μου και έφυγα από το στάδιο. Αυτό ήθελα να κάνω και να τελειώσει ο αγώνας. Πιστεύω πως μπορούσα να κάνω και περισσότερο χθες, αν συνέχιζα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Άλλωστε, με τον προπονητή μου, τα μεγάλα άλματα τα κρατάμε πάντα για τον μεγάλο αγώνα. Απέδειξα ό,τι ήθελα χθες και δεν υπήρχε λόγος να κάνω κάτι περισσότερο»

Ένα τυχαίο σχόλιο, κάτω από ένα βίντεο που είχε αναρτηθεί από τον αγώνα στο Τορούν, ανέφερε πως τα παπούτσια που φορούσε εκείνη τη μέρα ο Τεντόγλου ήταν απαγορευμένα για το άθλημα του μήκους, σύμφωνα με τη λίστα της World Athletics. Η WA ζήτησε από τον άλτη φωτογραφίες και, όπως προέκυψε αργότερα, τα Limited Edition Black Panther παπούτσια του ήταν πράγματι «παράτυπα». Η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί ήταν η επίδοσή του να ακυρωθεί, να μην είναι πλέον η κορυφαία στον κόσμο και να μην είναι ούτε καν φετινό ρεκόρ για τον ίδιο και να ακυρωθεί και η νίκη του στον συγκεκριμένο αγώνα με καθυστέρηση λίγων εβδομάδων.

What a series from Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 in the long jump in Lievin! 👌

8.32m

8.37m

8.34m

8.41m WL

Four jumps, four 8.30m-plus marks!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/sFrTerUUps

— European Athletics (@EuroAthletics) February 15, 2023