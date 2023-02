Προπονητής Τεντόγλου – άλμα 8,41: Ο Μίλτος και ξυπόλητος θα πηδούσε καλά, λέει ο Πομάσκι

«Εγώ λέω ότι θα πηδούσε και ξυπόλητος. Έχει φοβερές ικανότητες. Από την πρώτη μέρα έχω πει ότι είναι ένα ξεχωριστό παιδί» δήλωσε ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι, με αφορμή την ακύρωση του άλματος του αθλητή του στα 8,40 μ. αλλά και την «απάντησή» του με το άλμα στα 8,41 μ. το βράδυ της Τετάρτης. Όσον αφορά την αιτιολόγια για την ακύρωση του άλματος στα 8,40 μ. ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ ότι για κάποιο λόγο τα παπούτσια άυτά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση, ωστόσο αυτό δεν ήταν κάτι που γνώριζαν, καθώς δεν θα τα είχε φορέσει.

«Για μένα είναι αδικία να μη μπορεί να πιστοποιηθεί ένα πράγμα που κάνεις 100 και 200 μέτρα με αυτά τα παπούτσια και 400. Το παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή. Ο αθλητής κάνει το παπούτσι» είπε, επίσης, ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου και πρόσθεσε ότι η «αδικία πνίγει πολλές φορές, γιατί το παπούτσι δεν είναι φτιαγμένο για να προσθέσει ένα πόντο στην επίδοση του αθλητή». Στο ερώτημα, δε, αν ο Τεντόγλου θύμωσε με την απόφαση αυτή, ο Γιώργος Πομάσκι απάντησε «εννοείται, αλλά ο Μίλτος έχει αυτό το χαρακτηριστικό, που τον φέρνει σε θετική πλευρά, δεν τον φέρνει σε αρνητική πλευρά, γιατί μπορεί κάποιος αθλητής να αποσυντονιστεί τελείως, μπορεί να παρατήσει την προσπάθειά του».

What a series from Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 in the long jump in Lievin! 👌

8.32m

8.37m

8.34m

8.41m WL

Four jumps, four 8.30m-plus marks!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/sFrTerUUps

— European Athletics (@EuroAthletics) February 15, 2023