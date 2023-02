Τουρκικός Τύπος για Ελλάδα: Η Sabah αποθεώνει την ΕΜΑΚ και όλες τις ομάδες διάσωσης

Ο Τύπος στην Τουρκία συνεχίζει να εκφράζεται με πολύ θερμά λόγια για όλες τις χώρες που προσέφεραν στο τιτάνιο έργο της διάσωσης ανθρώπινων ζωών μετά τους φονικούς σεισμούς, με τελευταίο παράδειγμα τη «Sabah». Με τίτλο «Δεν θα σας ξεχάσουμε», το τουρκικό μέσο αναφέρεται στις ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν στην Τουρκία και πλέον γυρίζουν στις χώρες τους, λαμβάνοντας υποδοχή «ηρώων», όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η «Sabah» επισημαίνει πως ομάδες από 60 χώρες συνεχίζουν ακόμα το έργο της ανεύρεσης επιζώντων στα συντρίμμια, ενώ γίνεται ειδική μνεία για την Ελλάδα, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα: «Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που προσέτρεξαν να βοηθήσουν από την πρώτη στιγμή του διπλού σεισμού. Η ελληνική ομάδα έρευνας και διάσωσης επέστρεψε από την Τουρκία και την υποδέχθηκαν υπουργοί εν μέσω επευφημιών στο ”Ελευθέριος Βενιζέλος”», ενώ γίνεται αναφορά και σε τίτλους ελληνικών ΜΜΕ που περιέγραφαν την επιστροφή της ΕΜΑΚ ως επιστροφή ηρώων.

Το δημοσίευμα κοινοποίησε μέσω Twitter και η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, αναφέροντας στα αγγλικά: «”Δεν θα σας ξεχάσουμε” είναι ο τίτλος που χρησιμοποίησε η Sabah, κάνοντας αναφορά στις ελληνικές ομάδες έρευνας και διάσωσης στο Χατάι, σημειώνοντας πως η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που προσέτρεξε να βοηθήσει την Τουρκία από την πρώτη στιγμή του διπλού σεισμού».

‘We will not forget you’ is the title that @Sabah used, referring to the Greek rescue teams in Hatay, noting that #Greece was one of the countries that rushed to help #Turkye from the first moment of the double earthquake. https://t.co/2NDyAHy1C2

— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) February 15, 2023