Στρατηγός Πούτιν αυτοκτονία: Μυστήριο με τον θάνατο του Μακάροφ

Ένας Ρώσος στρατηγός τον οποίο πρόσφατα απέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, βρέθηκε νεκρός σε μια ακόμη ύποπτη αυτοκτονία στη Ρωσία, σύμφωνα με την Daily Mail. Ειδικότερα, ο υποστράτηγος Βλαντιμίρ Μακάροφ, 67 ετών, ήταν υπεύθυνος για την «καταπολέμηση του εξτρεμισμού», δηλαδή των αντιπάλων του Κρεμλίνου και βρέθηκε πυροβολημένος το πρωί της Δευτέρας στο εξοχικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηγήθηκε της καταδίωξης και της καταστολής αντιπάλων του Ρώσου προέδρου, καθώς και δημοσιογράφων που κρίθηκαν εχθρικοί προς το Κρεμλίνο.

Η σύζυγος του Μακάροφ, Βαλεντίνα, βρισκόταν στο εξοχικό σπίτι με τον σύζυγό της στο χωριό Γκολίκοβο, κοντά στη Μόσχα, όταν στις 7 το πρωί άκουσε έναν πυροβολισμό, ανέφεραν τοπικά μέσα. Άμεσα, κάλεσε έναν συγγενή και ασθενοφόρο, αλλά οι διασώστες δεν μπόρεσαν να σώσουν τον Μακάροφ, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια του νεκρού στρατηγού ανακρίνονταν από τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, ανέφερε η Moskovsky Komsomolets, μια καθημερινή εφημερίδα με έδρα τη Μόσχα. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι μέσα στο σπίτι φυλάσσονταν πυροβόλα όπλα. Το κανάλι Telegram VChK-OGPU επικαλέστηκε πηγή η οποία είπε ότι ο Μακάροφ ήταν σε «βαθιά κατάθλιψη» μετά την εκδίωξή του.

❗️ Major General Vladimir Makarov, former deputy head of the Main Directorate for Combating Extremism of the Russian Interior Ministry, shot himself, Russian media reported.

He took an active part in repressions against opposition activists, but was recently dismissed.

