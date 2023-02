Δένδιας Τουρκία – σεισμός: Ο «ουσιαστικός συμβολισμός» της επίσκεψης του ΥΠΕΞ

Η Ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai αναφέρθηκε στην επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών, Νίκου Δένδια, σε περιοχές της Τουρκίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο, φονικό σεισμό. «Είναι μια σημαντική παρουσία, αυτή του Έλληνα υπουργού εξωτερικών, Νίκου Δένδια, εδώ στην Τουρκία. Είναι ο πρώτος υπουργός εξωτερικών χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επισκέπτεται τις περιοχές της Τουρκίας που επλήγησαν από τον σεισμό», μετέδωσε η ανταποκρίτρια της Rai από την Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε περιοχές που υπέστησαν βαριές καταστροφές, μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του» και ότι «η επίσκεψη αυτή δείχνει, με ουσιαστικό συμβολισμό, ότι απέναντι σε τραγωδίες τέτοιου είδους, μπαίνουν στην άκρη παλιές και νέες εχθρότητες». Και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, σε τηλεγράφημά του υπογράμμισε ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που εξέφρασαν συλλυπητήριά στην Τουρκία και που κινητοποιήθηκαν, με αποστολή βοήθειας.

Greek FM Nikos Dendias in Turkey in show of support following devastating earthquake

