«Χορευτής λεμούριος»: Η πρώτη γέννα στην Ευρώπη

Ένα κρίσιμα απειλούμενο πρωτεύον, με το παρατσούκλι «χορευτής λεμούριος» γεννήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο ζωολογικός κήπος του Τσέστερ είπε ότι η γέννηση του μωρού Coquerel είναι μια «στιγμή ορόσημο για το είδος», που έχει πάρει το όνομά του από τον τρόπο με τον οποίο κινείται.

Εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου είπε ότι το μωρό γεννήθηκε 119 γραμμάρια από τους Beatrice και Elliot, 18 μήνες αφότου μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ.

Το μωρό γεννήθηκε τον Δεκέμβριο αλλά μόλις χθες ο ζωολογικός κήπος δημοσιοποίησε τα νέα.

Ο φροντιστής των θηλαστικών Mark Brayshaw, του ζωολογικού κήπου, είπε ότι τόσο η μητέρα όσο και το μωρό «τα πηγαίνουν υπέροχα».

Το είδος αυτό του λεμούριου συναντάται μόνο στην άγρια φύση στις κορυφές των δέντρων της βορειοδυτικής Μαδαγασκάρης και ο πληθυσμός του έχει μειωθεί κατά 80% τα τελευταία 30 χρόνια λόγω της εκτεταμένης αποψίλωσης των δασών.

Σύμφωνα με τους φροντιστές του ζωολογικού κήπου, έχει «ξεκινήσει» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναπαραγωγής για το είδος που θα μπορούσε να είναι «η σωσίβια λέμβος που θα εμποδίσει την εξαφάνισή τους».

We have something very exciting to announce… 📣

The FIRST successful Coquerel’s sifaka birth ever in Europe 🐵

With these incredible lemurs on the brink of extinction, the arrival of Beatrice’s baby is a real landmark moment for conservation 🌍 pic.twitter.com/pDmgYAxWHx

— Chester Zoo (@chesterzoo) February 9, 2023