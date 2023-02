Σεισμός στην Τουρκία viral: Ο ορισμός της αυταπάρνησης

Πού μπορεί να φτάσει η αυταπάρνηση των απλών ανθρώπων, εν προκειμένω νοσηλευτών, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή όπως ένας σεισμός σαν και αυτόν που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία την περασμένη Δευτέρα;

Η απάντηση ίσως δίνεται στο video που παραθέτουμε παρακάτω.

Δύο νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο του Γκαζιαντέπ της Τουρκίας σπεύδουν στην αίθουσα που βρίσκονται οι θερμοκοιτίδες με τα νεογνά την ώρα της μεγάλης σεισμικής δόνησης.

Επιχειρούν, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, να συγκρατήσουν κάποιες από τις θερμοκοιτίδες, κυρίως για να μην τρομάξουν τα νεογνά (αφού και η ώρα είναι προχωρημένη, 4:17 τα ξημερώματα). Αντί να επιχειρήσουν να σώσουν πρώτα τους εαυτούς τους, οι νοσηλεύτριες δίνουν ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα αλληλεγγύης (αλλά και απόλυτου επαγγελματισμού) στην πιο δύσκολη ώρα.

Video from the night of the #Turkiye #earthquake showing how 2 brave nurses – instead of fleeing – ran into the neonatal care unit at #Gaziantep Hospital to stop the baby incubators falling over.#TurkiyeDeprem #TurkiyeEarthquarke #Turkey #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/kvLMejP9eX

— Andrew Hopkins (@achopkins1) February 12, 2023