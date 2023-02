Αντιόχεια σεισμός – Τουρκία: Βίντεο δείχνει το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η κεντρική αγορά της Αντιόχειας, στην επαρχία Χατάι, πριν και μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου που άφησε πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους τόσο στην νοτιοανατολική Τουρκία όσο και στη βόρεια Συρία. Στο βίντεο διάρκειας 0:41 δευτερολέπτων φαίνεται από τη μία πλευρά η αγορά της Αντιόχειας να σφίζει από ζωή και από την άλλη φαίνονται εικόνες βιβλικής καταστροφής καθώς όλα τα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και έχουν μετατραπεί σε χαλάσματα. Υπενθυμίζεται ότι στην Αντιόχεια εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι Ελλήνων που αγνοούνταν τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για τον Γιάννη Αντύπα και τη σύζυγό του Νίντα.

Το νέο δημοσίευμα των New Yrok Times για τον καταστροφικό σεισμό συγκλονίζει, καθώς αναφέρεται στις καταστροφικές συνέπειες που είχε στην Αντιόχεια: «Ξάπλωσαν όπου μπορούσαν: σε γωνίες δρόμων χωρίς φως, σε μικρά πάρκα με γρασίδι, δίπλα σε ένα δημοτικό σχολείο και σε μία βουνοπλαγιά, κάτω από μία από τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες του κόσμου. Οι Τούρκοι λένε ότι ο σεισμός εξαφάνισε μία πόλη και έναν πολιτισμό», αναφέρει το δημοσίευμα. Στην αρχαία πρωτεύουσα της επαρχίας Χατάι, που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από τον σεισμό από κάθε άλλη περιοχή, χιλιάδες κάτοικοι προσπαθούν να συμβιβαστούν συναισθηματικά με τον σεισμό που ανέτρεψε συθέμελα τις ζωές τους, αφήνοντας κόσμο χωρίς στέγη, υλικά αγαθά, αναμνήσεις ή ακόμη και μέλλον στην περιοχή».

Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/4AJHVWa4cC

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023