Δένδιας – Τουρκία: Είμαι πολύ χαρούμενος που τον υποδέχτηκα, είπε ο Τσαβούσογλου

Είμαι πολύ χαρούμενος που υποδέχτηκα τον Νίκο Δένδια («I am very happy to have him here»), δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, κατά την άφιξή του μαζί με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών στο κέντρο πολιτικής προστασίας στην Αντιόχεια. «Θα ήθελα να έρχομαι για χαρές, αλλά είμαστε εδώ τώρα», ήταν η πρώτη δήλωση του Νίκου Δένδια μόλις έφτασε στο κέντρο πολιτικής προστασίας Οι δύο υπουργοί θα κάνουν δηλώσεις προς τον Τύπο σε λίγη ώρα. Η ελληνική κυβέρνηση και η κοινή γνώμη εκφράζουν τη στήριξή τους στην Τουρκία με δηλώσεις συμπαράστασής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ήρθε στην Τουρκία για να επισκεφθεί την περιοχή μετά τους δύο φονικούς σεισμούς στο Καχραμανμαράς, οι οποίοι έπληξαν 10 επαρχίες.

Όσον αφορά το παρασκήνιο της επίσκεψης, πηγές της ελληνικής διπλωματίας αναφέρουν ότι υπήρξε συνεννόηση των δύο υπουργών Εξωτερικών για τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Νίκου Δένδια και έτσι «κλείδωσε» από κοινού. Ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στην Τουρκία και στη Συρία. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης έχει αναλάβει τον συντονισμό φορέων και ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν στις προσπάθεις συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.