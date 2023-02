Διασώσεις Τουρκία: Το βρέφος δύο μηνών που διασώθηκε μετά από 128 ώρες, φωτογραφίζεται… χαμογελαστό

Ένα μωρό δύο μηνών διασώθηκε χθες κάτω από τα ερείπια στο Χατάι της Τουρκίας. Η Τουρκία μάχεται ακόμα με τις συνέπειες του σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Αλλά μέσα στην καταστροφή και την απελπισία, συνεχίζουν να εμφανίζονται θαυμαστές ιστορίες επιβίωσης. Ένα μωρό δύο μηνών διασώθηκε χθες κάτω από τα ερείπια στο Χατάι της Τουρκίας, ενώ το πλήθος χειροκροτούσε και επευφημούσε. Το παιδί βρέθηκε ζωντανό σχεδόν 128 ώρες μετά τον σεισμό.

Miracle!!!

Tell us how you waited patiently for 128 hours and let us learn how to hold on tightly to life🤍

